Об "интернациональной обязанности": от Брежнева до Путина
Сегодня – 33- летие вывода Ограниченного контингента войск из Афганистана.
Как известно, причиной военной помощи , так называемые " Брежневские старцы", считали обязанность КПСС помочь братской пролетарской партии - НДПА и не допустить в этот регион влияния НАТО .
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За майже 10 років "інтернаціональної допомоги" військові втрати обмеженого контингенту за офіційними даними склали:
військові - 14 427 осіб;
КДБ - 576;
МВС - 28;
Поранено і контужено - 463 000 осіб.
Серед них українців загинуло біля 3 000, поранено - біля 11 000, з них біля 5 000 повернулися інвалідами.
Незалежні експерти стверджують, що реальні цифри загальних втрат Обмеженого контингенту військ можуть сягати більш як 100 тисяч!
Нині весь світ в очікуванні реалізації можливого нового "інтернаціонального обов‘язку" вже від Путіна.
Аргументами причин для так званої військової "інтернаціональної допомоги" практично не змінилися.
Лише тепер Путін хоче захистити "братню, православну й російськомовну Україну" від націоналістів, а Росію від НАТО.
З огляду на це, виглядає МАРАЗМОМ і ЦИНІЗМОМ подальше публічне використання в сучасній Україні терміну "воїни-інтернаціоналісти" та збереження БУДЬ-ЯКИХ відносин з Російськими організаціями афганців, які традиційно підтримують Путіна.
Нагадаю, що я ще в 1989 році у своїй статті "Ми були добрими окупантами" висловився проти вживання терміну "інтернаціональний обов‘язок", як неадекватного.
Переконаний, що мої побратими-ветерани війни, які підтримали Революції Гідності, а нині всіляко допомагають нашій Українській Армії, солідарні зі мною!
Здоров‘я і витримки Вам, миру і спокою - Україні!
НІКОЛИ ЗНОВУ!
Учасник бойових дій в Афганістані з 1983 по 1985 роки, старший сержант.
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