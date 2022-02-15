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Сегодня – 33- летие вывода Ограниченного контингента войск из Афганистана.

Как известно, причиной военной помощи , так называемые " Брежневские старцы", считали обязанность КПСС помочь братской пролетарской партии - НДПА и не допустить в этот регион влияния НАТО .

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За майже 10 років "інтернаціональної допомоги" військові втрати обмеженого контингенту за офіційними даними склали:

військові - 14 427 осіб;

КДБ - 576;

МВС - 28;

Видео дня

Поранено і контужено - 463 000 осіб.

Серед них українців загинуло біля 3 000, поранено - біля 11 000, з них біля 5 000 повернулися інвалідами.

Незалежні експерти стверджують, що реальні цифри загальних втрат Обмеженого контингенту військ можуть сягати більш як 100 тисяч!

Нині весь світ в очікуванні реалізації можливого нового "інтернаціонального обов‘язку" вже від Путіна.

Аргументами причин для так званої військової "інтернаціональної допомоги" практично не змінилися.

Лише тепер Путін хоче захистити "братню, православну й російськомовну Україну" від націоналістів, а Росію від НАТО.

З огляду на це, виглядає МАРАЗМОМ і ЦИНІЗМОМ подальше публічне використання в сучасній Україні терміну "воїни-інтернаціоналісти" та збереження БУДЬ-ЯКИХ відносин з Російськими організаціями афганців, які традиційно підтримують Путіна.

Нагадаю, що я ще в 1989 році у своїй статті "Ми були добрими окупантами" висловився проти вживання терміну "інтернаціональний обов‘язок", як неадекватного.

Переконаний, що мої побратими-ветерани війни, які підтримали Революції Гідності, а нині всіляко допомагають нашій Українській Армії, солідарні зі мною!

Здоров‘я і витримки Вам, миру і спокою - Україні!

НІКОЛИ ЗНОВУ!

Учасник бойових дій в Афганістані з 1983 по 1985 роки, старший сержант.