Нужны превентивные меры, а не реакция постфактум: Зеленский призвал Запад к более активным действиям

Чтобы предотвратить возможную эскалацию со стороны России на границах с Украиной, Запад должен вводить против Москвы превентивные санкции, а не реагировать постфактум. В противном случае ответные меры могут быть приняты слишком поздно.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время саммита Люблинского треугольника, который прошел в Ивано-Франсковской области, передает пресс-служба Офиса президента. Агрессия против Украины уже давно не относится к ущемлению интересов одного государства: под ударом оккупанта стоит все европейское сообщество.

"Что такое санкции после? Я считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы не было даже мысли в отношении эскалации в любом регионе. Потому что мы видим, что это уже связано не только с Украиной, но и с любым государством Европейского Союза", – заметил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что Украина пока не является членом НАТО и ЕС, но активно поддерживает отношения с союзниками, чтобы сохранять безопасную обстановку в регионе. Наше государство молниеносно реагирует на нужды соседей, как это было с Молдовой во время энергетического кризиса и Литвой, когда там остро встала проблема мигрантов.

"Именно поэтому мы собрались сегодня с моими коллегами из Польши и Литвы. Потому что сегодня они знают, как сильно необходима Украине их поддержка", – заключил гарант.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский отреагировал на намерение России разместить свои ядерные боеголовки в опасной близости от Украины.