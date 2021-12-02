Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что многие граждане Российской Федерации хотели бы жить в такой стране, как Украина. Также она призвала и далее работать ради создания справедливой демократической страны.

По словам Нуланд, если Россия и далее будет делать шаги, направленные на агрессию и дестабилизацию Украины, Соединенные Штаты отреагируют на это самыми жесткими санкциями. Об этом американская чиновница рассказала в ходе Киевского форума безопасности.

"Мы решительны в своем обращении к Москве. Если они и в дальнейшем будут делать шаги, направленные на дестабилизацию Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими санкциями, которых еще не было в прошлом. Для нас очень важно, чтобы Украина и далее работала над созданием справедливой, демократической страны. Я бы хотела сказать, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас", - сказала Нуланд.

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Заместитель Госсекретаря также заверила, что США всегда будут поддерживать Украину в стремлении к миру и территориальной целостности.

"Я наблюдаю, как вы тяжело работаете, чтобы отстаивать свою независимость, свою демократию, какая тяжелая работа проходит и в парламенте, и на улицах Украины. Мы видим стремления Украины показать свою историю и свои стремления быть членом международной семьи. Я горжусь тем, что США всегда рядом с вами и поддерживают вас в стремлениях к независимости, миру и суверенитету, а также достойного и справедливого европейского будущего", - подчеркнула Нуланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Российская Федерация видит угрозы в учениях НАТО на территории Европы. По его словам, Москва хочет получить юридические гарантии того, что альянс не будет расширяться.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

Кроме того, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.