Новый этап воплощения норм языкового закона закрепит статус украинского как государственного, – Рудык

16 июля начался новый этап воплощения закона №2704 об обеспечении функционирования украинского как государственного. Последние недели работы Верховной Рады ознаменовались наступлением на закон о языке вплоть до момента, когда Конституционный суд признал его конституционным.

Об этом сообщила председатель партии "Голос" Кира Рудык, отметила пресс-служба политсилы. Она подчеркнула, что каждый раз, когда власть хочет отвлечь внимание общества от чего-то или работать на разделение общества, в силу идет вопрос о языке.

"Пока "Голос" со своей стороны делал все для того, чтобы языковой закон остался в таком виде, как и раньше, и сегодня начал работать. Накануне наша команда помешала продвинуть вредные языковые правки и нивелировать языковой закон", – отметила Рудык.

Видео дня

При рассмотрении бюджетного законопроекта некоторые депутаты, нарушая регламент, пытались протащить поправки об отмене языковых норм в сфере культуры, кинематографа, образования и госслужбы. "Голос" первым забил тревогу, языковой закон удалось спасти, а сокрушительные правки – сбить. Сегодня, наконец, важные языковые нормы вступают в силу в неизменном виде, добавила нардеп.

Теперь обязательным является экзамен по украинскому для будущих госслужащих и претендентов на получение гражданства. Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Выступления на иностранных языках должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

Кроме того, на государственном должны изготовляться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях, в частности аудиовизуальные в музеях, галереях, на выставках, должны подаваться на украинском языке.

С 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны распространяться и демонстрироваться, на государственном, а статья 26 обязывает украинских издателей выдавать на государственном языке не менее 50 процентов названий книжных изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которое осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50 процентов.

"Государственный язык в Украине один – украинский!" – подчеркнула Рудык.