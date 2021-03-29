Новинский поздравил Аксенова с победой на довыборах в Раду
Народный депутат Украины Вадим Новинский поздравил мэра Доброполья Андрея Аксенова с победой на довыборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области, которые состоялись 28 марта.
Об этом он написал в Facebook. Новинский, обращаясь к Аксенову, отметил, что его победа, в первую очередь, – большая ответственность.
"Избиратели 50-го округа доверили вам мандат и представительство их интересов в парламенте, так как надеются на то, что вы будете работать не менее эффективно, чем на посту городского головы Доброполья, где показали себя хозяйственником и борцом за мир. Пусть ваши опыт, искренность, энергия, желание действовать и достигать поставленных целей помогают на новом поприще. Желаю вам крепкого здоровья, мудрости и успехов в законотворческом процессе", – заявил он.
Напомним, согласно данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов, победил Андрей Аксенов.
Голоса в первой пятерке распределились следующим образом:
Андрей Аксенов, политическая партия "Порядок" – 65,46%
Валентин Рыбин, политическая партия "Партия Шария" – 13,00%
Юлия Кузьменко, политическая партия "Европейская солидарность" – 6,69%
Виктория Шилова, политическая партия "Держава" – 4,08%
Андрей Бондаренко, политическая партия "Слуга народа" – 3,02%