Новинский поздравил Аксенова с победой на довыборах в Раду

Глеб Иванов Политика 14:56, 29.03.2021

Народный депутат Украины Вадим Новинский поздравил мэра Доброполья Андрея Аксенова с победой на довыборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области, которые состоялись 28 марта.

Об этом он написал в Facebook. Новинский, обращаясь к Аксенову, отметил, что его победа, в первую очередь, – большая ответственность.

"Избиратели 50-го округа доверили вам мандат и представительство их интересов в парламенте, так как надеются на то, что вы будете работать не менее эффективно, чем на посту городского головы Доброполья, где показали себя хозяйственником и борцом за мир. Пусть ваши опыт, искренность, энергия, желание действовать и достигать поставленных целей помогают на новом поприще. Желаю вам крепкого здоровья, мудрости и успехов в законотворческом процессе", – заявил он.

Напомним, согласно данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов, победил Андрей Аксенов.

Голоса в первой пятерке распределились следующим образом:

  • Андрей Аксенов, политическая партия "Порядок" – 65,46%

  • Валентин Рыбин, политическая партия "Партия Шария" – 13,00%

  • Юлия Кузьменко, политическая партия "Европейская солидарность" – 6,69%

  • Виктория Шилова, политическая партия "Держава" – 4,08%

  • Андрей Бондаренко, политическая партия "Слуга народа" – 3,02%

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