Новая партия 'Украинцы' одержала ошеломительную победу на выборах в Карловке

Неожиданностью завершилась избирательная гонка в ходе внеочередных местных выборов в городской совет Карловской ОТГ Полтавской области. Четверть избирателей отдали свои голоса за новую политическую силу - партию "Украинцы", существенно опередившую по уровню поддержки другие партии.

О неожиданной победе молодой политсилы рассказывает издание Фокус.

Согласно окончательным данным ТИК, партия "Украинцы" получила более 25% голосов. Эта цифра вдвое превышает количество голосов избирателей, которое собрали ближайшие преследователи - "Батькивщина" (11,83%), "Доверие" (11,52%) и АЮУ (10,97%).

"Украинцы" значительно опередили и многих других фигурантов украинского политикума - "За будущее" (7,91%), ОПЗЖ (5,17%), "Европейская Солидарность" (2,22%), "Слугу народа" (1,48%).

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Из 16 партий, заявивших об участии в местных выборах в Карловке, 5-процентный барьер преодолели только 7. Партию "Украинцы" будут представлять в горсовете 7 депутатов. Все они – местные жители, хорошо ориентирующиеся в проблемах и потенциале развития региона, и готовые сделать будущее общины лучше.

Карловский городской центр политической партии "Украинцы" возглавил Андрей Дуленко — юрист, председатель Совета арбитражных управляющих Полтавской области.

"Доверие избирателей - самый ценный ресурс политической силы. Поэтому благодарны карловчанам за поддержку. Вместе мы сможем превратить нашу общину в оазис благосостояния. Мы уже открыли Центр развития Карловки, чтобы каждый житель общины мог стать соавтором стратегии ее развития. В этом заключается основная идея партии "Украинцы" - разрешить украинцам самим стать властью", - прокомментировал результаты выборов новоизбранный депутат горсовета Андрей Дуленко. С высокой долей вероятности именно он станет секретарем горсовета.

"Украинцы" - всеукраинская политическая партия нового формата, внедряющая идеи финансовой децентрализации до уровня налогоплательщиков. Партия была зарегистрирована в январе 2021 года и сейчас имеет 15 ячеек в разных регионах. "Украинцы" позиционируют себя как партию налогоплательщиков — то есть всех украинцев, которые наполняют бюджеты разных уровней налогами из своих заработков, а потому и имеют право их распределять. Партия объединила бизнесменов, работников, юристов, общественных активистов — новое поколение людей действия, стремящихся к качественным изменениям экономических и социальных условий жизни и знающих, как их воплотить. "Украинцы" - партия самих украинцев, которая будет работать именно для украинцев.

"Для партии "Украинцы" победа на этих местных выборах — очень важна и показательна. Мы заявили о себе и сделали первый шаг к предстоящим выборам по всей стране. Уверены, что община способна самостоятельно формировать и развивать пространство, в котором живет, стать экономически самодостаточной. Мы хотим продемонстрировать это в Карловке, и в дальнейшем наработанный опыт масштабировать для всех украинских городов и общин", - подытожил лидер партии "Украинцы" Андрей Палкин, председатель Совета арбитражных управляющих Днепропетровской области, адвокат и общественный деятель.