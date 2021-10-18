Капитуляции не произошло, оснований для нового "нормандского саммита" нет, – Портников

Саммит в "нормандском формате" вряд ли состоится из-за того, что ни лидеры Франции и Германии, ни глава страны-агрессора России Владимир Путин не заинтересованы в нем. Причем неважно, кто именно будет представлять немецкую сторону – действующий или будущий канцлер.

Главная проблема саммита заключается в том, что трое из четырех ее участников считают РФ стороной конфликта. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал журналист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Я думаю, мы увидим саммит "нормандского формата" в лучшем случае после президентских выборов во Франции (запланированы на апрель 2022 года. – Ред.). Но я в принципе не вижу никаких оснований считать, что такой саммит может состояться. Потому что и в предыдущем саммите не было никакого смысла", – отметил он.

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По мнению журналиста, предыдущий "нормандский саммит" в Париже состоялся только потому, что в Кремле надеялись на капитуляцию нового президента Украины Владимира Зеленского.

"Предыдущий саммит состоялся только потому, что переговорщики с украинской стороны не говорили жесткое "нет" на всевозможные прихоти России, чтобы обеспечить голубую мечту Владимира Зеленского – его личную встречу с Владимиром Путиным. Владимир Путин надеялся, что такая встреча приведет к капитуляции Владимира Зеленского. Как мы знаем, капитуляции в Париже не произошло", – сказал Портников.

Исходя из этого он спрогнозировал, что Кремль может заинтересоваться перспективой "нормандского саммита" лишь в случае, если следующий президент нашей страны будет казаться им более склонным к уступкам.

"Будет новый президент Украины, могут возникнуть такие возможности. Но надеюсь, что нет", – заметил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента заявили, что украинская сторона пытается организовать новую "нормандскую встречу" еще до ухода от власти канцлера Германии Ангелы Меркель. В Киеве рассчитывают на такую встречу в ближайшее время.