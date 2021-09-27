Ермак – о 'нормандской' встрече: Украина хочет, чтобы переговоры состоялись еще при Меркель

Украина хочет, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при канцлере Германии Ангеле Меркель. Для этого Киев ведет соответствующую работу.

Такое заявление глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 27 сентября. Он отметил, что это было бы справедливо (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы "нормандская" встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Считаем, что это было бы справедливо, потому что она много для этого сделала", – сказал Ермак.

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По его словам, консультации продолжаются и Киев рассчитывает на встречу в ближайшее время.

Также Ермак подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Донбассе могли бы миротворцы ООН, однако Россия не позволит это сделать. Он отметил, что Украина выступает категорически против замораживания конфликта.

"Поэтому вопрос голубых касок, которые могли бы появиться, не обсуждался. И я думаю, что мы не в той стадии, чтобы его обсуждать", – пояснил глава ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский намерен привлечь США к переговорам в "нормандском формате" и обсудить в его рамках российский газопровод "Северный поток-2".