Николай Чаус как зеркало украинской демократии.

…

Когда-то классик написал программную статью с похожим названием про Льва Толстого, поэтому, как человек старорежимный, воспользуюсь этим оборотом речи.

…

В тот момент я не верил в происходящее. Оно было настолько ужасно, насколько и абсурдно.

Спецназ, ломающий двери у нас в квартирах.

Броневики с тяжёлыми пулемётами у подъезда жилого дома.

Армейские вертолёты, катающие Корбана по всей стране.

Видео дня

Обыски в моей приёмной народного депутата (!) без единой санкции.

Бесконечное враньё спикеров СБУ по телевизору с демонстрацией чужого оружия и фальшивых пачек с деньгами.

Атаки ботоферм и чудовищное злорадство, казалось бы, ещё вчера вполне приличных людей.

Второй тур мэрских выборов с разгромленным силовиками избирательным штабом.

…

И многочасовое судилище над человеком, перенёсшим только что сердечный приступ.

С драками прямо в судебном заседании огнетушителями и бутылками с водой.

…

Иногда мне казалось, что нормальная человеческая психика не в состоянии выдержать этот кошмар.

Мы выдержали.

…

И за всем тем, о чем я сейчас пишу, незримо маячила тень обрюзгшего лысого человека в трусах, над которым сейчас потешается вся страна.

Судьи Чауса.

…

Безусловно, он был просто инструментом в чужих руках, но так вышло, что именно на его персоналии волей Провидения сконцентрировался весь абсурд и ужас происходящего в стране.

Как вчера, так и сегодня.

В стране, где политическая целесообразность подменяет закон.

Где государевы рукож*пы готовы исполнить любой приказ, не задумываясь о последствиях.

Где свобода слова тотально подменена политическими симпатиями журналистов (как пример, просто прочитайте последнюю статью в "УП" про Чауса. Надо иметь удивительный цинизм, чтобы вспомнить про роль Богдана и Смирнова, но совершено омерзительно промолчать про решение ЕСПЧ, подтвердившее политическое преследование Корбана и использование против него пыток )

…

Если бы Чауса не было, то его стоило бы придумать.

Хотя бы ради того, чтобы увидеть, как "великий и ужасный" Коломойский превращается в обычного предателя, бросившего своих близких в тюрьме.

…

Чаус, как зеркало.

Чаус, как квинтэссенция.

Чаус, как лакмус.

…

Кстати, мало кто знает, что в истории с Чаусом есть ещё и много мистического.

Почти все, кто был причастен к этой истории, плохо закончили.

Я не говорю про Кононенко и Грановского, которые давно в бегах.

И даже не вспоминаю про знаменитый говорящий рот Генпрокуратуры в розовом пальто.

Почти все, кто лжесвидетельствовал, либо…покойные, либо пережили тяжелые болезни.

Например, один выродок из батальона "Торнадо", на чьих фальшивых показаниях строилось дело, полез вкручивать в ванной лампочку мокрыми руками. И…

…

Когда-нибудь про Чауса снимут кино.

И зрители не будут знать, то ли им смеяться, то ли плакать.

Как не знаю этого я…

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