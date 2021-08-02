Николай Чаус как зеркало украинской демократии
Николай Чаус как зеркало украинской демократии.
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Когда-то классик написал программную статью с похожим названием про Льва Толстого, поэтому, как человек старорежимный, воспользуюсь этим оборотом речи.
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В тот момент я не верил в происходящее. Оно было настолько ужасно, насколько и абсурдно.
Спецназ, ломающий двери у нас в квартирах.
Броневики с тяжёлыми пулемётами у подъезда жилого дома.
Армейские вертолёты, катающие Корбана по всей стране.
Обыски в моей приёмной народного депутата (!) без единой санкции.
Бесконечное враньё спикеров СБУ по телевизору с демонстрацией чужого оружия и фальшивых пачек с деньгами.
Атаки ботоферм и чудовищное злорадство, казалось бы, ещё вчера вполне приличных людей.
Второй тур мэрских выборов с разгромленным силовиками избирательным штабом.
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И многочасовое судилище над человеком, перенёсшим только что сердечный приступ.
С драками прямо в судебном заседании огнетушителями и бутылками с водой.
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Иногда мне казалось, что нормальная человеческая психика не в состоянии выдержать этот кошмар.
Мы выдержали.
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И за всем тем, о чем я сейчас пишу, незримо маячила тень обрюзгшего лысого человека в трусах, над которым сейчас потешается вся страна.
Судьи Чауса.
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Безусловно, он был просто инструментом в чужих руках, но так вышло, что именно на его персоналии волей Провидения сконцентрировался весь абсурд и ужас происходящего в стране.
Как вчера, так и сегодня.
В стране, где политическая целесообразность подменяет закон.
Где государевы рукож*пы готовы исполнить любой приказ, не задумываясь о последствиях.
Где свобода слова тотально подменена политическими симпатиями журналистов (как пример, просто прочитайте последнюю статью в "УП" про Чауса. Надо иметь удивительный цинизм, чтобы вспомнить про роль Богдана и Смирнова, но совершено омерзительно промолчать про решение ЕСПЧ, подтвердившее политическое преследование Корбана и использование против него пыток )
…
Если бы Чауса не было, то его стоило бы придумать.
Хотя бы ради того, чтобы увидеть, как "великий и ужасный" Коломойский превращается в обычного предателя, бросившего своих близких в тюрьме.
…
Чаус, как зеркало.
Чаус, как квинтэссенция.
Чаус, как лакмус.
…
Кстати, мало кто знает, что в истории с Чаусом есть ещё и много мистического.
Почти все, кто был причастен к этой истории, плохо закончили.
Я не говорю про Кононенко и Грановского, которые давно в бегах.
И даже не вспоминаю про знаменитый говорящий рот Генпрокуратуры в розовом пальто.
Почти все, кто лжесвидетельствовал, либо…покойные, либо пережили тяжелые болезни.
Например, один выродок из батальона "Торнадо", на чьих фальшивых показаниях строилось дело, полез вкручивать в ванной лампочку мокрыми руками. И…
…
Когда-нибудь про Чауса снимут кино.
И зрители не будут знать, то ли им смеяться, то ли плакать.
Как не знаю этого я…
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