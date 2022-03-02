Никакие ультиматумы не рассматриваются: у Зеленского приоткрыли занавес переговоров

В ходе российско-украинских переговоров о прекращении войны, второй раунд которых проходит 2 марта, Украина не рассматривает ни один из ультиматумов, которые выдвигает Кремль.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в Офисе президента Украины.

"Могу только добавить, что никакие ультиматумы не рассматриваются", - уверяют в ОПУ.

Официально украинская сторона не разглашает подробностей переговоров: по протоколу, этого нельзя делать до полного завершения переговорного процесса.

В то же время, в России 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил требования, которые Россия выдвигает к Украине. Дословно:

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"Крым – это тема, которая не обсуждается. Крым – это часть России".

"Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей".

"Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать. Там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации".

"Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре".

Напомним, после вторжения в Украину, провала планов "блицкрига" и ошеломительных потерь, нанесенных оккупационным войскам защитниками Украины, Путин выступил с предложением начать переговорный процесс. Первый раунд переговоров представителей Украины и России состоялся 28 февраля - на украинско-белорусской границе. Во время переговоров Россия начала массированный обстрел из "Градов" по городу Харькову, наносила ракетные удары по Киеву, обстреливала жилые массивы в других украинских городах.

По итогам первого раунда переговоров президент Зеленский отметил, что они не принесли ни одного результата из тех, которые хочет получить Украина.

Во второй раз российская и украинская делегации встречаются вечером 2 марта.

При этом распространенную кремлевскими пропагандистами дезинформацию о том, что переговорщики встретятся в Беловежской Пуще, уже опровергли в Киеве.

"Информация о проведении переговоров в Беловежской Пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут. Но место другое. Все подробности - позже", - сообщил глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.