Никакие ультиматумы не рассматриваются: у Зеленского приоткрыли занавес переговоров

Лилия Рагуцкая
Политика
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Никакие ультиматумы не рассматриваются: у Зеленского приоткрыли занавес переговоров
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В ходе российско-украинских переговоров о прекращении войны, второй раунд которых проходит 2 марта, Украина не рассматривает ни один из ультиматумов, которые выдвигает Кремль.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в Офисе президента Украины.

"Могу только добавить, что никакие ультиматумы не рассматриваются", - уверяют в ОПУ.

Официально украинская сторона не разглашает подробностей переговоров: по протоколу, этого нельзя делать до полного завершения переговорного процесса.

В то же время, в России 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил требования, которые Россия выдвигает к Украине. Дословно:

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  • "Крым – это тема, которая не обсуждается. Крым – это часть России".

  • "Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей".

  • "Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать. Там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации".

  • "Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре".

Напомним, после вторжения в Украину, провала планов "блицкрига" и ошеломительных потерь, нанесенных оккупационным войскам защитниками Украины, Путин выступил с предложением начать переговорный процесс. Первый раунд переговоров представителей Украины и России состоялся 28 февраля - на украинско-белорусской границе. Во время переговоров Россия начала массированный обстрел из "Градов" по городу Харькову, наносила ракетные удары по Киеву, обстреливала жилые массивы в других украинских городах.

По итогам первого раунда переговоров президент Зеленский отметил, что они не принесли ни одного результата из тех, которые хочет получить Украина.

Во второй раз российская и украинская делегации встречаются вечером 2 марта.

При этом распространенную кремлевскими пропагандистами дезинформацию о том, что переговорщики встретятся в Беловежской Пуще, уже опровергли в Киеве.

"Информация о проведении переговоров в Беловежской Пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут. Но место другое. Все подробности - позже", - сообщил глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

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