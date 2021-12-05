Ни Байден, ни Эрдоган: Пономарев пояснил, почему Кремлю не нужны посредники в переговорах с Украиной

Кремль не согласится на посредника в переговорах с Украиной в лице президента США Джо Байдена. Глава Турции Реджеп Эрдоган также не подходит по ряду причин.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев. "Байден, безусловно, не может быть посредником, потому что Россия считает США стороной конфликта", – заметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Точно так же, как все международное сообщество считает, что Россия сторона конфликта, а Россия делает вид, что нет, Россия заявляет, что США являются стороной конфликта, поскольку поставляют вооружение, поддерживают Украину, поддерживали Революцию Достоинства и так далее. Путин действительно так думает – что в Киеве сидят исключительно марионетки Вашингтона", – заметил политик.

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По его мнению, в отличие от Соединенных Штатов, формально Турция могла бы быть наиболее приемлемым кандидатом на роль посредника, если бы не ряд "но".

"Турция – хороший выбор. Это страна равноудаленная от Украины и от России, и неравнодушна, поскольку является важным игроком в регионе. Но Москва не хочет усиления Турции, которое неизбежно произойдет, если она сможет разрешить такой серьезный геополитический конфликт, как тот, что происходит между Россией и Украиной", – убежден Пономарев.

"Да и вообще Путин тупо хочет наших уступок. И в этом смысле иметь какого-то успешного посредника-переговорщика ему не очень интересно", – добавил оппозиционер.

Таким образом, "Киев говорит: да, мы хотим Эрдогана, а Москва говорит: надо подумать".

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