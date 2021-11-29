В МИД отреагировали на предложение Эрдогана о посредничестве и очертили "красные линии"

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба с одобрением отнесся к инициативе турецкого президента Реджепа Эрдогана участвовать в урегулировании российско-украинских отношений в качестве дипломатического посредника. Однако только при условии, что вопрос территориальной целостности и национальных интересов Украины будет подниматься исключительно в присутствии официальных лиц нашей страны.

Об этом сам Кулеба заявил во время брифинга 29 ноября, передает OBOZREVATEL. Министр подчеркнул, что Украина поддерживает с Турцией отношения, близкие к превосходным.

"Между президентами Зеленским и Эрдоганом высокий уровень доверия, это правда. Украина продолжает двигаться в нормандском формате для восстановления мира на Донбассе, однако с удовольствием откликаемся на предложения партнеров "со стороны" способствовать разрешению этой проблемы", – заметил чиновник.

Видео дня

При этом он отметил, что координировать усилия для достижения главной цели Украина готова с представителями любых государств, если союзники не будут нарушать единственное требование. В данном случае оно относится к соблюдению политической корректности, недопустимость обсуждать перспективы Украины без присутствия делегированных лиц от самой Украины.

"Это такая себе "красная линия", которую нельзя пересекать. А все остальное мы приветствуем и с радостью откликаемся на подобные предложения. Нужно обговаривать любые возможности, которые помогут достичь завершения этого конфликта", – заключил Кулеба.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Турции Реджеп Эрдоган заявил желание принять участие в разрешении военной ситуации на Донбассе в качестве посредника, способного вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой.