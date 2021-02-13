'Нет' декрету и 'да' кормлению между заседаниями: из первых уст о том, как быть мамой-нардепом

В Верховной Раде Украины девятого созыва, которая работает уже полтора года, трое народных депутаток стали молодыми мамами. Ни одна из них не променяла работу на долгий декрет. OBOZREVATEL узнал, по каким причинам женщины решили не покидать стены ВРУ и как удается совмещать материнство и работу.

Хотя украинскому парламенту рано говорить о гендерном равенстве, число депутаток с каждым созывом увеличивается. Сейчас женщины составляют более 20% от всего количества народных депутатов (87 из 422).

Как сообщили OBOZREVATEL в Пресс-службе Аппарата ВРУ в ответ на запрос, в отпуске в связи с беременностью и родами находились две народные депутатки девятого созыва – Анастасия Радина (фракция "Слуга народа" ) и Анна Скороход (группа "За майбутнє"). Нардеп Наталья Приходько (фракция "ОПЗЖ") сейчас находится на больничном в связи с родами.

"Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста вышеупомянутые народные депутаты не оформляли", – добавили в сообщении.

Нардеп Наталья Приходько еще не вернулась к работе после родов. Однако заверила OBOZREVATEL, что объединит работу народного депутата с работой мамы.

"У меня еще больничный до 11 февраля, а потом только определяются по "декрету". Но на самом деле в декрет я не пойду, буду стараться совмещать работу народного депутата Украины и работу мамы", – сказала она.

Политик добавила, что это ее третий ребенок, и каждый добавляет стимула для активной жизни.

"Конечно, в нашей фракции никоим образом не влияют по поводу личного выбора", – отметила Приходько.

Оказывается, в ВРУ открыты для комфортного материнства для сотрудниц. Нардеп Анна Скороход, пока сын был маленьким и много спал, брала его с собой на работу в комитет.

"Конечно, если у тебя выборная должность, я считаю, что в декрет идти неуместно. Люди тебя выбирали. Сейчас у нас появилась няня, а до этого я спокойно сочетала, у меня ребенок был в комитете. То есть я ходила на заседания, бегала его кормить, и шла обратно на заседание. Он был у меня в кабинете, но в ВР есть детская комната для детей от 2 лет", – сказала нардеп.

Скороход доказывает свое инклюзивное материнство даже онлайн, ведь привлекает ребенка к своим прямым включениям на интервью.

А вот народный депутат Анастасия Радина не любит общаться с прессой, поэтому не прокомментировала свой выбор вернуться на работу после родов. В социальных сетях женщина также не делится семейными или личными фотографиями. Последняя запись на ее официальной странице в Facebook была обнародована еще в июле 2020 года и касалсь работы.

Напомним, еще в 2015 году народные депутаты начали сбор подписей, чтобы создать в ВРУ комнату матери и ребенка.

В Украине еще мало развито инклюзивное материнство, когда женщина может продолжать деятельность по своему месту работы с младенцем или малолетним ребенком. Однако не все боятся позволить себе быть "мамой на работе". Депутат Европарламента брала свою дочь на заседание дважды: когда ей был один месяц и два года. В 2018 году депутат Львовского горсовета пришла на сессию с восьмимесячным сыном. Позже в Новой Зеландии был случай, когда спикер парламента нянчил ребенка депутата во время заседания.