Командующий ВМС Германии признал ошибочность своих слов об "потерянном Крыме"

Командующий Военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах признал ошибочность своих слов о том, что Крым для Украины уже потерян и полуостров "никогда не вернется". Он согласился, что неправильно и бездумно оценил ситуацию.

Об этом военный написал в своем Twitter, отметив, что не должен был высказываться подобным образом. Шенбах добавил, что эти его заявления отражали только личное мнение и не соответствуют официальной позиции Германии.

"Мои заявления о политике безопасности в ходе выступления в одном из аналитических центров в Индии отражали мое личное мнение на тот момент. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции", – написал он.

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"Несомненно, это была явная ошибка", – добавил Командующий ВМС.

По этому вопросу в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла ФРН Анку Фельдгузен, сообщили на сайте МИДа. Дипломату высказали неприемлемость высказываний Шенбаха, в частности, о том, что Крым "никогда не вернется в состав Украины" и что наше государство "не может отвечать критериям членства в НАТО".

Кроме того, во время встречи было также выражено глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

Напомним: на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым для Украины уже потерян, он якобы "никогда не вернется" в состав нашего государства и это, по его словам, является фактом.

В свою очередь в МИД Украины потребовали публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны немецкого правительства, так как они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что "Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров".

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия продолжает стоять на своей позиции и не будет оснащать Украину средствами военной обороны. Причиной тому, по ее словам, остается историческая память о трагедии Второй мировой войны и Бундестаг не приемлет повторения событий, когда из "немецкого оружия будут снова убивать русских";