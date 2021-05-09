Недопустимо, когда жена члена Наблюдательного совета УЗ Лещенко гастролирует по стране-агрессору, – нардеп

Ситуация, когда Анастасия Топольская, жена члена Наблюдательного совета Укрзалізниці Сергея Лещенко, едет в Москву на гастроли – недопустима, и должна быть расследована правоохранительными органами. Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко на своей странице в Фейсбук.

"Сейчас в соцсетях активно обсуждается сегодняшний "концерт" жены члена Наблюдательного совета государственной "Укрзалізниці", бывшего народного депутата Сергея Лещенко, в ночном клубе в Москве. Это действительно безобразно и аморально, когда украинские артисты развлекают публику в Москве в то время, как Россия ведет кровопролитную войну против Украины", – написал нардеп.

В то же время он напомнил, что для жены Лещенко концерты в Москве уже давно стали нормой, как и визиты на аннексированный Россией Крым.

"По моим данным, Настя Топольская по несколько раз в год посещает оккупированный Россией Крым. В частности, 23 и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска Чонгар. Повторная поездка в оккупированный Крым жены Лещенко состоялась 20-24 сентября 2019-го", – отметил Наливайченко .

Он убежден, что посещения Топольской временно оккупированной Россией территории Украины во время войны должны быть тщательно расследованы компетентными правоохранительными органами.

"Санкции за поддержку и развлечение агрессора должны быть применены персонально, здесь и сейчас", – резюмировал нардеп.

Как стало известно, 8-9 мая Анастасия Топольская будет выступать в московском клубе "Мутабор". А в сети уже появились слухи, что в Москве она "проводит приятный отдых и встречается со многими интересными людьми".

Ранее Временная следственная комиссия по УЗ, которую создала Верховная Рада, признала неудовлетворительной работу Наблюдательного совета, членом которой является Сергей Лещенко. В свою очередь политик Борислав Береза обнародовал документы, согласно которым, кроме безумных зарплат, УЗ также более 5 млн грн потратила на перелеты и питание членов Наблюдательного совета. Также в распоряжении членов НС имелся пароход "Волна", каждый рейс которого обходился компании в 600 тыс грн.

Напомним, "Укрзалізниця" в 2020 году получила 11900000000 чистых убытков.