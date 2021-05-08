Жена Лещенко выступит в ночном клубе в Москве: в сети отреагировали

Жена бывшего народного депутата, а теперь члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (DJ Nastya) выступит в России.

О ее выступление в московском клубе "Мутабор" сообщили в Instagram-странице организаторов вечеринки "HOROVOD". Оно должно состояться в субботу, 8 мая.

Топольская будет выступать под сценическим именем Sheis.

"SHEIS – альтер-эго знаменитой Dj Nastia. Идея родилась после посещения ею VESELKA: когда она впервые туда попала, дух свободы самовыражения захватил ее настолько, что уже на следующей ивент в лайнап Веселки появилось загадочное имя SHEIS", – сказано в сообщении.

Отметим, что пользователи Facebook отреагировали на инцидент. В комментариях к публикации экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко по этому поводу многие из них написали, что пытались связаться с Лещенко, однако тот якобы их заблокировал.

"Спросил, заблочил", "Музыка вне политики", "Сергей Лещенко, ответь, всех не заблокируешь", "Это не первый раз", "То, что Лещенко – позорный предатель, понятно уже несколько лет", – отметили украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на содержание наблюдательного совета "Укрзалізниці" компания ежегодно тратит миллионы гривен. Кроме огромных зарплат членам совета оплачивают перелеты, гостиницы и питания, а в честь собрания устраивают шикарные банкеты.