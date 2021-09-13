Нужно ли Украине признать ФСБ и ГРУ террористами? Дипломат оценил идею 'слуг народа'

Признание Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генерального штаба (ГРУ) России террористическими организациями – это отвлечение внимания от проблемы агрессии РФ как таковой. Украине следует сосредоточиться на создании международной антипутинской коалиции и лишения страны-агрессора права вето в Совете безопасности ООН.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, представитель нашего государства в Совете ООН по правам человека в 2006-2010 годах Владимир Василенко. "Надо ставить вопрос об ответственности России как государства-агрессора, о выводе войск и деоккупации. А по кускам решить этот вопрос невозможно", – подчеркнул он.

Видео дня

По словам дипломата, Украине следует собирать доказательства военных преступлений России, совершенных на ее территории, и привлекать к ответственности конкретных должностных лиц государства-агрессора, но одновременно "брать шире" и бороться с агрессией на международном уровне с привлечением своих союзников и партнеров.

В частности, следует требовать внесения изменений в Устав ООН, чтобы лишить Россию права вето, по меньшей мере, в вопросах, касающихся событий в Украине. "Постоянный член Совбеза (Россия, – Ред.) постоянно участвует в конфликте, который рассматривается Совбезом, он не имеет права накладывать вето на тематические решения", – отметил Василенко.

"Надо формировать антипутинскую коалицию. В нее должны войти страны, которые считают Россию угрозой", – продолжил дипломат.

В этом контексте он напомнил о совместном украинско-американском заявлении, сделанном по итогам официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США. В частности, о такой фразе: "Соединенные Штаты совместно с Украиной будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию".

"Это стартовый пункт для того, чтобы начать работу", – заявил Василенко. "Нужна системная работа по всем направлениям, чтобы были задействованы все механизмы государства и общественности наших союзников", – добавил он.

Дипломат также напомнил о законопроекте №3057 о создании национального агентства по преодолению последствий агрессии, зарегистрированном в Верховной Раде в феврале 2020 года. "Это орган, который должен заняться подготовкой консолидированной претензии к России как государства-агрессора, он должен сформировать счет, который будет предъявлен России. Его не хотят рассматривать, потому что нет понимания целесообразности. Говорят о войне на Донбассе. Нет, это война против всей Украины", – подытожил Василенко.

Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде Украины зарегистрировала постановление, которым предлагается признать ФСБ и ГРУ России террористическими организациями.

Как писал OBOZREVATEL, в июне текущего года Россия организовала в штаб-квартире ООН мероприятие, во время которого распространяла фальшивые нарративы о Революцию Достоинства в Украине. К нему были привлечены бывшие украинские чиновники-беглецы – Николай Азаров, Олег Царев, Владимир Олийнык.