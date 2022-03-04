'Не готовы закрыть небо – дайте современные ПВО': Геращенко требует срочно предоставить Украине помощь

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратился к западным партнерам и потребовал немедленно передать Украине системы противовоздушной обороны для защиты от рашистских ракет, бьющих по больницам, садикам, жилым кварталам и памятникам архитектуры. Об этом он сообщил в своем Facebook.

“Конечная цель вторжения путина в Украину - это освободить Украину от Народа Украины. Или коротко - Геноцид! Геноцид граждан всех национальностей! Так как бомбы, “Грады”, “Искандеры” и “Калибры” не разбирают кого убивать - украинцев, русских, белорусов, евреев, крымских татар, венгров, румын”, — заявил Антон Геращенко.

Он акцентировал, что ПВО и любое другое оружие для борьбы с оккупантами должно быть доставлено в Украину немедленно и бесплатно. Ведь наша страна воюет не только за свою свободу: мы бьемся за свободу во всей Европе.

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“Мы понимаем, что вы не готовы сделать над территорией Украины безполетную зону.

Это прямая война с РФ, к которой вы пока не готовы. Тогда дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолётов и крылатых ракет!”, — добавил Геращенко.

По его словам, западные партнеры должны направить ПВО транспортными самолетами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию. А также сопроводить груз до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и обучить ВСУ пользоваться современными западными системами.

“Иначе, если русские получат полное превосходство в воздухе - нам будет значительно труднее защитить Вашу и Нашу свободу. Не медлите! Каждый день! Каждый час на счету!”, — констатировал Геращенко.