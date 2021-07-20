'Называть коллег не буду': Корниенко рассказал, кто может попасть в реестр олигархов

Попасть в число олигархов, согласно новому закону, могут до 5 народных депутатов. Нардепы из фракции "Слуга народа" вряд ли имеют такие перспективы.

Об этом заявил лидер правящей партии Александр Корниенко в интервью изданию " Украинские Новости". Он, в частности, рассказал о судьбе законопроекта об олигархах.

По словам Корниенко, фракция "Слуга народа" готова принять во втором чтении этот законопроект. И это обязательно произойдет в следующем политическом сезоне – осенью, когда ВРУ начнет свою работу после летних каникул.

"Осенью мы, в любом случае, его примем. Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом. Там можно играть какими-то сроками ... коллеги внесли 1230 поправок и интересно, что именно в них. Концептуально, я бы в нем ничего не изменял. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства, чтобы законопроект об олигархах начал работать ", – отметил председатель партии" Слуга народа ".

Видео дня

По мнению лидера правящей партии, теоретически к числу олигархов могут быть отнесены не более 5 нардепов. Однако он не стал назівать фамилии.

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду ", – сказал Корниенко.

На уточняющий вопрос журналиста, сколько из этих депутатов будут его однопартийцы, Корниенко отметил:

"С нашей фракции вроде бы нет таких перспектив".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал эпохальным президентский закон об олигархах, отметив, что во время его принятия не должно быть нехватки голосов.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если закон об олигархах не сработает, у президента Владимира Зеленского есть запасные планы.