В 'Слуге народа' рассказали, когда Рада может принять закон об олигархах

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал эпохальным президентский закон об олигархах, подчеркнув, что при его принятии не должно не хватить голосов. Верховная Рада приступит к рассмотрению документа уже в ближайшее время.

В то же время нардеп признал, что критерии закона "прописаны узко", из-за чего в парламенте могут возникнуть дискуссии. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Думаю, когда речь идет о таком без преувеличения эпохальном законе, мы вообще не должны говорить о том, что может не хватить голосов, что кто-то будет сильно против. В первом чтении надо голосовать. Далее, если у кого-то есть какие-то конструктивные предложения, в виде правок может их оформить", – отметил Корниенко.

Видео дня

По его словам, закон фундаментальный и дает широкое поле дня возможных изменений и дополнений. Поэтому он не знает, как долго проект будет готовиться для голосования во втором чтении.

Корниенко назвал "существенные вещи" закона об олигархах, которые могут спровоцировать споры между парламентариями – начиная от сумм и заканчивая более "глубинными вещами", например, положением о присутствии олигархов в политике. Однако сам он не видит в документе конфликта интересов, о котором говорил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

"Мы хотели бы до конца сессии. На следующей неделе (с 14 июня. – Ред.) ожидается заседание Комитета национальной безопасности. И тогда на пленарной неделе с 28 июня по 2 июля будем голосовать в зале Верховной Рады… Второе чтение хотелось бы успеть до конца сессии, но возможно и осенью – смотря, сколько будет правок", – добавил глава "СН".

"СНБО – коллегиальный орган, в нем много людей, он не принимает решения единолично. И это единственный орган, который, так сказать, комплексно заведует вопросами безопасности и обороны в стране. Вопрос олигархов уже тоже со временем стал для Украины вопросом национальной безопасности. Поэтому, по моему мнению, логично, что этим органом должен быть СНБО", – пояснил Корниенко.

Также "слуга" отметил, что представители других парламентских фракций уже готовят альтернативный законопроект о деолигархизаци. Он подчеркнул, мол, важно, чтобы в этом документе и его переходных положениях "не было конкретных фамилий".

Ранее в "Слуге народа" говорили, что законопроект об олигархах затрагивает интересы очень многих влиятельных лиц в политике и бизнесе, поэтому его идеи сознательно пытаются дискредитировать. Документ же предлагает создать новые правила для "верховенства права, а не денег".

Как сообщал OBOZREVATEL: