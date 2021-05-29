Стал известен кандидат на должность нового главного санврача Украины

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Политика
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Стал известен кандидат на должность нового главного санврача Украины

Главным кандидатом на пост главного санитарного врача Украины стал и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Возможного преемника предложил на рассмотрение Кабинету министру новый глава Минздрава Виктор Ляшко.

Об этом журналистам рассказал сам министр, как передало агентство "РБК-Украина". По словам Ляшко, Кузин заслужил доверия своим подходом к работе в разгар пандемии.

"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", – подчеркнул министр здравоохранения.

Ляшко также добавил, что заместитель директора Департамента по финансовому обеспечению в Минздраве Петр Емец заявлен им как кандидат на пост замминистра здравоохранения.

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