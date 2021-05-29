Стал известен кандидат на должность нового главного санврача Украины
Главным кандидатом на пост главного санитарного врача Украины стал и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Возможного преемника предложил на рассмотрение Кабинету министру новый глава Минздрава Виктор Ляшко.
Об этом журналистам рассказал сам министр, как передало агентство "РБК-Украина". По словам Ляшко, Кузин заслужил доверия своим подходом к работе в разгар пандемии.
"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", – подчеркнул министр здравоохранения.
Ляшко также добавил, что заместитель директора Департамента по финансовому обеспечению в Минздраве Петр Емец заявлен им как кандидат на пост замминистра здравоохранения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 мая в Верховной Раде 292 голосами Степанова уволили с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.
20 мая главой Минздрава назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Голубовская раскритиковала увольнение Степанова, назвав ситуацию "тупой игрой".
По данным опроса социологической группы "Рейтинг", больше половины украинцев выступили против увольнения главы Минздрава.