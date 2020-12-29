Навальный в кресле президента был бы союзником Украины, – главный расследователь Bellingcat

Если бы президентом России вместо Владимира Путина стал оппозиционер Алексей Навальный, он бы стал союзником Украины.

Такое мнение в интервью "Гордону" высказал главный расследователь проекта Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев. Он признался, что 10 лет назад Навальный был бы таким же плохим, как и действующий глава РФ.

"Президент Навальный сейчас: после попытки его отравить и с пониманием, как вообще страна, которая напала на Украину, пыталась его убить, – я думаю, что он был бы реальным союзником Украины", – сказал Грозев.

По его словам, даже год назад российский оппозиционер относился к Путину с осторожностью, но сейчас он, без сомнения, стал его противником.

Также негативно воспринимает президента РФ и вершина политической элиты – не только бизнесовая, но и элита силовиков.

"Они считают, что Путин полностью потерял понимание ситуации в стране и что, если он продолжит идти этим же курсом, настроение среди бедных слоев населения достигнет скоро такого недовольства, которое можно сравнить только с 17-м годом прошлого века. И даже для них он становится уже неудобным", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарский медиаэксперт Христо Грозев – главный расследователь проекта Bellingcat – дал интервью украинской журналистке Алесе Бацман, высказавшись не только об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, но и о громких событиях агрессии РФ против Украины. На счету Грозева целый ряд громких расследований, последние из которых – о деле MH17 и отравлении Навального сотрудниками ФСБ России.