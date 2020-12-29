Навальний у кріслі президента був би союзником України, – головний розслідувач Bellingcat

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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Грозєв розповів про можливого президента Росії

Якби президентом Росії замість Володимира Путіна став опозиціонер Олексій Навальний, він би став союзником України.

Таку думку в інтерв'ю "Гордону" висловив головний розслідувач проєкту Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв. Він зізнався, що 10 років тому Навальний був би таким же поганим, як і чинний глава РФ.

"Президент Навальний зараз: після спроби його отруїти і з розумінням, як взагалі країна, яка напала на Україну, намагалася його вбити, – я думаю, що він був би реальним союзником України", – сказав Грозєв.

За його словами, навіть рік тому російський опозиціонер ставився до Путіна з обережністю, але зараз він, без сумніву, став його супротивником.

Також негативно сприймає президента РФ і вершина політичної еліти – не лише бізнесова, але й еліта силовиків.

"Вони вважають, що Путін повністю втратив розуміння ситуації в країні і що, якщо він продовжить йти цим курсом, настрій серед бідних верств населення досягне скоро такого невдоволення, яке можна порівняти лише з 17-м роком минулого століття. І навіть для них він стає вже незручним", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, болгарський медіаексперт Христо Грозєв – головний розслідувач Bellingcat – дав інтерв'ю українській журналістці Олесі Бацман, висловившись не тільки про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але і про гучні події агресії РФ проти України. На рахунку Грозєва ціла низка гучних розслідувань, останні з яких – про справу MH17 та отруєння Навального співробітниками ФСБ Росії.

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