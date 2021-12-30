Нацкорпус сорвал съезд ОПЗЖ из-за заявлений Кивы на российском ТВ

Активисты Национального Корпуса устроили акцию протеста на съезде Оппозиционной платформы "За жизнь", который должен пройти в Киеве 30 декабря. Причиной протеста стали заявления народного депутата Ильи Кивы в эфире российского телеканала "Россия-1", в ходе которого Кива поддержал претензии России на украинские территории, а также одобрил оккупацию Крыма.

"Мы пришли под офис ОПЗЖ - спросить Киву о его антиукраинских заявлениях. Этот петух уже настолько ах***л, что на российском телевидении заявил, что РФ имеет право на украинские земли. Но в Украине коллаборационистов до сих пор не сажают. Напротив, как видите по видео, очень хорошо охраняют", – написал руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в telegram.

Видео дня

В акции приняли участие несколько сотен участников, которые жгли файеры и дымовые шашки. Помещение, где должен был пройти съезд, охраняло большое количество полиции и Нацгвардии. Илья Кива к протестующим не вышел, а съезд ОПЗЖ не состоялся.

"Здесь сегодня должен был состояться съезд прокремлевской партии, но из-за нашей акции мероприятие не состоялось. Заметим, что офис "ОПЗЖ" охраняли десятки полицейских, почему-то защищающих коллаборантов и предателей, открыто работающих на оккупантов", – сообщили в партии.

К концу акции активисты Нацкорпуса провели небольшой перформанс, оставив надпись на асфальте "Петушиный офис".