Столтенберг: Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину, есть риск войны в Европе. Видео

Во вторник, 22 февраля, комиссия Североатлантического Альянса провела экстренное обсуждение обострившейся ситуации на Донбассе и признания Россией самопровозглашенных республик ОРДЛО. Участники собрания приняли комплекс мер для предотвращения глубокой эскалации вплоть до полномасштабного вторжения.

По итогам заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию, ее транслировали на Youtube. Он заявил, что Альянс осуждает решение России относительно псевдореспублик и отметил, что Москва продолжает планировать полномасштабную вторжение в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это серьезная эскалация со стороны России и вопиющее нарушение международного права", – сказал он.

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Столтенберг добавил, что полученные данные указывают на то, что планы Кремля совершить полномасштабную атаку на украинское государство, не утихли. По его словам, это самый опасный момент для европейской безопасности в течение десятилетий.

"Они пообещали сделать шаг назад, но продолжили наращивание. Мы видим, что больше и больше войск выдвигаются из своих лагерей, в боевых формированиях и готовы к удару", – заявил генсек.

По словам генсека НАТО, все больше сил выходят из лагерей и развернуты в боевых формированиях и готовы к удару. "Мы видим продолжение провокаций на Донбассе и разные операции под фальшивым флагом, когда они пытаются создать повод для нападения. Мы видели минувшей ночью, что больше российских войск зашли на Донбасс", – заявил Столтенберг.

Напомним; Владимир Путин, прежде чем на государственном уровне признать недореспублики "ЛНР" и "ДНР", поведал всему миру, какие опасности поджидают россиян, если Украина получит ПДЧ в НАТО.

При этом пятый президент и нардеп Петр Порошенко указал, что если бы Украина стала частью Альянса еще в 2008 году, то отчуждение ее территорий даже не пришло бы лидерам России в голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что Россия признала террористические организации "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их так называемых "конституциях". Минских соглашений больше не существует.