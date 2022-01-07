НАТО не останется в стороне в случае нового вторжения РФ в Украину: эксперт привел аргументы

Возможное полномасштабное наступление России в Украину станет "статусным вызовом" для НАТО. Альянс ответит на такие действия Кремля.

Украина также сможет рассчитывать на военную поддержку других западных союзников. Такое мнение в эфире программы The Guest на телеканале OBOZREVATEL озвучил эксперт по международным вопросам Владимир Воля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

По его словам, "в случае гипотетического полномасштабного нападения России на Украину НАТО не сможет остаться в стороне".

"Потому что это не гибридные вещи с аннексией Крыма или войной на Донбассе под прикрытием различных сепаратистов, "добровольцев" и "ополченцев". Это беспрецедентное событие, статусный вызов", – сказал эксперт.

Он отметил, что вопрос направления в Украину войск НАТО будет решаться тогда, когда произойдут такие гипотетические события.

В то же время, по мнению Воли, украинская армия получила достаточную военную помощь, в частности, ПТРК Javelin, для "сдерживания возможного гипотетического наступления на Донбассе на наши позиции". "Но этого недостаточно для того, чтобы противодействовать прямой российской агрессии в виде масштабной операции по трем направлениям – восток, север, юг", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что военная помощь Украине от западных партнеров продолжает поступать. В частности, речь идет о Британии, США, Турции, Литве, Чехии и других государствах.

Воля также обратил внимание на изменение риторики политического руководства Германии.

"Важно, что немецкая политическая элита эволюционирует в сторону того, чтобы через определенное время позволить Украине продажу оружия. По крайней мере, такие серьезные подвижки были очевидны уже в конце периода правления правительства Меркель. Сейчас такие вещи звучат от партии Меркель", – сказал он.

"Но нужно делать ставку на свои силы, на свою армию. Лучшая война – это та, которая выиграна без боя", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, на 7 января в НАТО назначено внеочередное заседание глав внешнеполитических ведомств стран-членов Альянса из-за наращивания сил России у границ с Украиной.