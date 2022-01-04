НАТО проведет экстренную встречу из-за стягивания Россией войск к границам Украины

В пятницу, 7 января, состоится внеочередное онлайн-заседание министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Альянса. Чиновники обсудят наращивание Россией военной мощи у границ Украины, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

Об этом сообщили в пресс-релизе НАТО 4 января. Отмечается, что видеоконференция под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начнется в 14:00. Ожидается, что он проведет брифинг для прессы после заседания в 16:15.

Как сказано в пресс-релизе, освещать мероприятие в Альянсе разрешат ограниченному количеству представителей СМИ.

Напомним, 3 января пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Россия собирается провести стратегические командно-штабные учения, в которых примет участие ее ядерная триада все. Они носят название "Гром" и пройдут в начале 2022 года.

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При этом ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что если НАТО и США своевременно не отреагируют на предложенные Россией "гарантии безопасности", она будет вынуждена принять необходимые меры, чтобы устранить угрозы в свою сторону. МИД страны-агрессора не даст "замотать инициативы", бесконечно дискутируя на эту тему.

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