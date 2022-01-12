НАТО отказалось выполнить ультиматум России, - Столтенберг

Североатлантический Альянс продолжит отстаивать принцип "открытых дверей", согласно которому каждая независимая страна может получить ПДЧ в НАТО. Ультиматум России о недопущении расширения Блока путем включения в свой состав Украины, не может быть выполнен.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после проведения переговоров между представителями Альянса и России в Брюсселе. Как передает телеканал "Украина 24", он выразил оптимизм в отношении диалога за одним столом Вашингтона и Москвы, но подчеркнул, что найти компромисс обеим сторонам будет непросто.

"По Украине у нас была очень прямая и серьезная дискуссия. Наши мнения в этом вопросе значительно расходятся и разногласия преодолеть будет крайне тяжело. Российская сторона отстаивает позицию, что расширение Альянса на восток нарушает ее интересы и угрожает государственной безопасности. Однако политика Альянса заключается в том, что только члены самого НАТО, а также Украина решают, как именно обеспечивать свою собственную стабильность", – указал Столтенберг.

Видео дня

Он также добавил, что Россия неоднократно направляла запросы в штаб-квартиру НАТО с требованием отказаться от расширения своих границ на восток, а также вывести все вооруженные силы из восточных стран-участниц Альянса. Эти обращения не могут быть одобрены, поскольку противоречат основным принципам военно-политического блока.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кремле отреагировали на предположения мирового сообщества, что усиление военной мощи РФ у границ Украины напрямую коррелируется с проведением переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и НАТО.