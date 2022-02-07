НАТО не бомбило, а кормило Россию. Россияне помнят?
Так, друзья — сегодня будет небольшой, но очень интересный пост о том, как агрессивный блок НАТО кормил Россию. Сейчас многие государственные СМИ в России любят рассказывать про "натовскую военщину" и про то, какой блок НАТО подлый и коварный, хотя на самом деле единственное столкновение советских солдат с НАТО произошло тогда, когда они разгружали бесплатную гуманитарную помощь из агрессивного блока НАТО для России.
Произошло это в начале девяностых годов — когда потерпевшая полный крах советская "плановая" экономика была уже не в состоянии обеспечить людей даже самыми простыми продуктами питания — и коварный блок НАТО силами ВВС США осуществил массированный налёт на Россию, доставив туда при помощи 282 рейсов более 7000 тонн продовольствия — замороженных окорочков, сухих питательных смесей, пюре, консервов, медикаментов и прочего. Произошло это, кстати, ровно 30 лет назад — в январе 1992 года, пишет Максим Мирович для Facebook.
02. На этом фото наглядно запечатлено, как коварyый погрузчик из блока НАТО, гружёный всякими продуктами, пытается напасть на советского солдата, чтобы отобрать у него рваную гимнастёрку времён Великой Отечественной войны, шапку-ушанку и кирзовые сапоги с портянками:
03. Очень секретный снимок — на нём коварный бомбардировщик НАТО привёз свой страшный груз — мороженые куриные окорочка, сухие смеси Nestle и пюре быстрого приготовленbя Uncle Ben's.
04. Советские курсанты разгружают мешки с чем-то вроде муки или сахара. Кстати, за последние 150 лет это был четвёртый раз, когда коварные США спасали Россию от неминуемого голода.
05. А вот и сами коварные НАТОвцы, что тайно прилетели в самолётах вместе с грузом. Сейчас помогут разгрузить свои банки, а потом обязательно украдут у бывших советских граждан самое ценное — бесплатную хрущёвку, поломанные санки, старые лыжи "Телеханы", чайный гриб, подшивку "Наука и жизнь" за 1986-89 годы, дембельский альбом и гантели.
06. Вот этот уже показывает — мне, мне гантелю ржавую с балкона! Хотя бы одну!
07. Многодетная семья открывает посылку с продуктами от страшных НАТОВцев:
08. А в конце так сказать вишенка на торте. Гуманитарная помощь от стран НАТО для СССР/России была бесплатной, но многие товары из неё появились в продаже в местных магазинах. Таким образом добрая и мудрая советская власть решила немного нажиться на собственных гражданах...
Ну а в конце традиционный вопрос — стоит ли России бояться НАТО? И чего конкретно стоит бояться — что в этот раз будут кормить не морожеными окорочками с кукурузой, а например просроченной говядиной и без гарнира?
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