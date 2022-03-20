Наступление РФ остановилось из-за эффективной обороны Украины в небе – британская разведка

Юрий Сергиенко
Политика
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Наступление РФ остановилось из-за эффективной обороны Украины в небе – британская разведка
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Наступление российских оккупантов остановилось в том числе и из-за эффективной обороны Украины в небе. Страна-агрессор не смогла взять воздушное пространство под контроль.

Такие выводы сделала британская разведка. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Воздушные силы и войска противовоздушной обороны Украины продолжают эффективно защищать свое воздушное пространство", – сказано в заявлении.

Разведка подчеркивает, что контроль неба была одной из главных целей России в первые дни полномасштабного наступления, а неспособность сделать это значительно притупила оперативный прогресс.

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Также отмечается, что теперь РФ в большинстве случаев наносит удары по Украине из относительно безопасного российского воздушного пространства.

Выводы британской разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны США назвал три главные ошибки России при нападении на Украину.

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