Наступление РФ остановилось из-за эффективной обороны Украины в небе – британская разведка

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Наступление российских оккупантов остановилось в том числе и из-за эффективной обороны Украины в небе. Страна-агрессор не смогла взять воздушное пространство под контроль.

Такие выводы сделала британская разведка. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Воздушные силы и войска противовоздушной обороны Украины продолжают эффективно защищать свое воздушное пространство", – сказано в заявлении.

Разведка подчеркивает, что контроль неба была одной из главных целей России в первые дни полномасштабного наступления, а неспособность сделать это значительно притупила оперативный прогресс.

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Также отмечается, что теперь РФ в большинстве случаев наносит удары по Украине из относительно безопасного российского воздушного пространства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны США назвал три главные ошибки России при нападении на Украину.

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