Глава Пентагона назвал главные ошибки РФ при полномасштабном вторжении в Украину

Российские оккупанты не смогли существенно продвинуться вглубь Украины во время полномасштабного вторжения 24 февраля из-за ряда ошибок. И речь идет не только о логистике.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в интервью журналисту CNN Дону Леману. По его словам, причинами провала стали разведданные и неслаженность действий авиации с наземными силами.

"Есть ряд вещей, которых мы опасались, но не увидели", – сказал Остин.

Глава Пентагона пояснил, что во время полномасштабного вторжения россияне встретились с проблемой в логистике.

Также Остин не заметил хорошей работы тактической разведки.

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Еще один просчет – неслаженные действия авиации с наземными группировками.

Кроме того, министр обороны прокомментировал данные о том, что Россия обращалась за помощью к Китаю. Он выразил надежду, что Пекин не поддержит Москву, назвав действия последней – гнусными.

"Я надеюсь, что Китай не поддержит этот гнусный поступок Путина, я надеюсь, что они признают необходимость уважать суверенную территорию", – подчеркнул Остин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток в пятницу, 18 марта, ВСУ уничтожили не менее 12 воздушных целей российских оккупантов. Были сбиты два самолета и три вертолета.

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