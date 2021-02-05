Стефанчук приструнил нардепов за "прогулки" в Раде

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук пристыдил народных депутатов, которые прогуливались по сессионному залу во время пленарного заседания.

Воспитательную беседу с парламентариями политик провел после завершения часа вопросов к правительству 5 февраля. Когда министры начали расходиться, среди нардепов также началось оживление. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Верховной Рады (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ненастроенность коллег на работу возмутила Стефанчука, и он обратился к ним с призывом не забывать о дисциплине.

"Уважаемые депутаты, я попрошу остаться в зале и продолжать вашу работу. Покидает зал только правительство, а не народные депутаты! У вас еще очень много есть чем заняться. Спасибо!" – сказал первый вице-спикер.

Напомним, ранее Регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием лишить выплат на выполнение депутатских полномочий 79 парламентариев. Речь идет о тех, кто в декабре 2020 года пропустил более 30% голосований или более 50% заседаний комитетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Разумков утверждал, что нардепы крайне болезненно реагируют на штрафы. По его мнению, введение новых денежных наказаний позволит окончательно решить проблему кнопкодавства.