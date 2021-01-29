Нардепы: рейтинг ОПЗЖ растет из-за Зеленского

Рейтинг президента Украины продолжает снижаться. По результатам последнего социологического исследования, в случае проведения выборов главы государства в январе 2021, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За действующего главу государства готовы проголосовать 19,8% избирателей, а пятого президента поддерживают 15,7% опрошенных.

Как сообщают эксперты, обвал рейтинга Владимира Зеленского – это последствия завышенных ожиданий, терпимости к коррупции среди ближайшего окружения главы государства, отсутствия реальной борьбы с коронавируса, увеличение коммунальных платежей и обещания, которые остались невыполненными.

OBOZREVATEL пообщался с нардепами из разных партий и узнал их мнение о рейтинге главы государства, а также о причинах его падения.

Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова считает, что самое страшное в этой всей ситуации – рост влияния РФ за пророссийской "Оппозиционная платформу – За жизнь", рейтинги которой продолжают расти.

"Такая деструктивная политика завершится тем, что сейчас падают рейтинги Зеленского и очень сильно растут рейтинги у ОПЗЖ. Это самое страшное, потому что Россия сейчас будет использовать все возможные и имеющиеся ресурсы, чтобы зайти в будущую Раду. И мы понимаем, что проблема борьбы с этими российскими агентами тоже лежит в плоскости коррупции. Поэтому, люди начинают разочаровываться и начинают верить пророссийским силам. и это худшее, что вообще мог сделать Зеленский", – резюмировала Устинова.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев рассказал, что нынешние результаты рейтинга президента очевидны, так как "был поставлен слишком большую планку ожиданий командой Зеленского и самым Зеленским в 2019 году".

"Не могло быть иначе, потому что они даже не хотели упрощать те обещания, которые ему приписывались, и какие люди часто придумывали. Соответственно, 95% ожиданий для людей оказались ложными. Мы получили кумовство в полной мере, мегакоррупцию в окружении (главы государства – ред .). Мы получили не только невыполнение обещаний, а полностью противоположные действия обещанному. Сейчас у Зеленского уже нет шансов исправить ситуацию. Хотя он пытается делать вид, что выполняет обещания ", – сказал Владимир Арьев.

Александра Устинова соглашается, что ни одно обещание за время работы президента не было выполнено, особенно это касается уголовных наказаний.

"За полтора года президент не совершил ни одного обещания. Одна из самых громких был: "Придет весна, будем сажать". Скоро будет третья весна, а никого так и не посадили. Извините, "посадили" только Украину на карантин и волонтеров за то, чего они не делали. Сейчас гораздо ухудшилась ситуация с коронавирусом. Люди понимают, что здесь борьба была провалена. Мы видим, что уже начинают вводить обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавирусу. Таким образом, Украина может просто стать отрезанной от мира", – отметила Устинова.

В свою очередь нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что глава государства не знает, куда Украине нужно двигаться.

"Это полный провал во всех направлениях. Он не знает, куда вести страну с точки зрения внутренней политики, с точки зрения внешней политики. Обещания, которые были розданы перед выборами, превратились в ничто. Есть экономический штопор, в который погрузилась страна еще до коронавирусной пандемии. Это серьезно сказывается на людях. Поэтому у людей полное разочарование. На фоне этого имеем прямые обвинения его ближайшего окружения в коррупции, он делает вид, что ничего не знает. Так всем понятно, что он покрывает свое окружение", – сказал Гончаренко .

По мнению Гончаренко, для Зеленского ситуация не улучшится, поэтому "для него было бы лучше уйти в отставку, потому что дальше будет еще хуже и для него, и для страны".

Депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук соглашается, что снижение рейтинга как президента, так и пропрезидентской партии имеет место, но объяснение этому совсем другие. Кроме того, она считает, что данные социсследований не всегда правдивые.

"Думаю, что не стоит доверять социологическим исследованиям, которые в силу определенных обстоятельств критикуются и в обществе, и в экспертном сообществе. Но тем не менее, рейтинги снижаются и не только президента. Как правило, это происходило каждый избирательный цикл и с президентом Порошенко, и с Януковичем, и с Ющенко. Всегда, первый год – это завышенные ожидания, эмоции, а второй и третий год каденции происходят разочарования и падения рейтингов. У президента Зеленского есть еще и определенные особые обстоятельства: пандемия, которую не ожидал никто в мире, дальше война, которая не может завершиться, неуступчивость России, а также есть изменения геополитические (выборы в США, уход от дел Ангелы Меркель), все занята своими делами и внутренними проблемами. а также стоит упомянуть тарифы, здесь никто не разбирался в причинам (будь то рынок, или это Кабмин), все апеллируют к президенту", – объяснила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса, проведенном 22 января Киевским международным институтом социологии (КМИС), партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардепа Виктора Медведчука лидирует в электоральных симпатиях украинцев. А политсила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" опустилась в этом рейтинге на четвертую позицию.

Также, если бы выборы президента Украины состоялись в январе 2021 года, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Первого поддерживают 19,8% респондентов, а второго – 15,7%. В предыдущем соцопросе (за декабрь 2020 года), рейтинг Зеленского составил почти 27%. Так, за месяц уровень поддержки действующего гаранта упал примерно на 7%. Тогда как Порошенко в декабрьском рейтинге имел уровень поддержки в 13,7%, то есть за месяц он вырос на 2%.