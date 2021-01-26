Зеленский во втором туре потерял 18%, Порошенко на 20% вырос – рейтинг КМИС

Если бы выборы президента Украины состоялись в январе 2021 года, во второй тур вышли бы Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Действующего главу государства готовы поддержать 19,8% респондентов, а пятого президента – 15,7% среди тех, кто определился с выбором и готов идти на голосование. Такие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Примечательно, что в предыдущем соцопросе (за декабрь 2020 года), рейтинг Зеленского составил почти 27%. Так, за месяц уровень поддержки действующего гаранта упал примерно на 7%. Тогда как Порошенко в декабрьском рейтинге имел уровень поддержки в 13,7%, то есть за месяц он вырос на 2%.

В то же время во втором туре, который смоделировали социологи, по сравнению с выборами в 2019 году рейтинг Зеленского упал на 18%. Сейчас за него готовы проголосовать 55,2% среди тех, кто определился с выбором.

Зато у Порошенко по сравнению с 2019-м поддержка выросла на 20% – готовы проголосовать 44,8% респондентов.

Отметим, что последний опрос КМИС был проведен 22 января 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1005 граждан, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения, то есть старше 18 лет, и к ней не включали временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос КМИС в декабря 2020 года показал, что украинцы разочаровались в президентской партии "Слуга народа", тогда как ОПЗЖ выбилась в лидеры.