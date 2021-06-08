В РФ пожаловались на законопроект Зеленского о непризнании русских коренным народом Украины

Нелегитимная Государственная дума РФ на заседании 8 июня единогласно приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского "О коренных народах Украины". Согласно документу, русские не могут считаться коренным народом страны.

Как сообщается на сайте Госдумы, российские депутаты призывают межпарламентские структуры и парламенты стран – членов ЕС выступить против такой инициативы.

"Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", – говорится в тексте заявления.

Госдума обращается к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы "с призывом осудить предпринятую в Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№5506).

Он определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

В документе предлагается считать коренными народами только те, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины. В частности, крымских татар, караимов и крымчаков.