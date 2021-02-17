Нардепы хотят повысить алименты и урегулировать азартные игры в Украине: что рассмотрят в ВРУ 17 февраля

На сессии Верховной Рады (ВРУ) 17 февраля парламентарии намерены голосовать за увеличение в Украине размера алиментов и регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр. Кроме этого, рассмотрят законопроект о отсрочке установки газовых счетчиков.

Всего в повестку дня внесен 51 вопрос. Заседание началось в 10:00, его транслировал телеканал "Рада".

Среди прочего в первом чтении на рассмотрение нардепов вынесены следующие законопроекты:

№4351, 4351-1, 4351-2 – о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (проект нардепа Олега Марусяка предоставлено 12.11.2020, депутата Александра Дубинского – 20.11.2020 и Вадима Галайчука – 30.11.2020, представление Комитета – 14.12.2020);

№3881 и 3881-1 – о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с другими членами семьи и родственников);

№4265 – о государственной регистрации геномной информации человека ;

№3091 и 3091-1 – о государственном экологическом контроле.

Также парламентарии рассмотрят проект постановления №2739 о заявлении ВРУ в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства. Документ определяет Революцию Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает: недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана", важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, выражает политическую оценку режима Виктора Януковича, осуждение противоправных действий отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут" и т. д.

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