Нардепы хотят повысить алименты и урегулировать азартные игры в Украине: что рассмотрят в ВРУ 17 февраля
На сессии Верховной Рады (ВРУ) 17 февраля парламентарии намерены голосовать за увеличение в Украине размера алиментов и регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр. Кроме этого, рассмотрят законопроект о отсрочке установки газовых счетчиков.
Всего в повестку дня внесен 51 вопрос. Заседание началось в 10:00, его транслировал телеканал "Рада".
Среди прочего в первом чтении на рассмотрение нардепов вынесены следующие законопроекты:
№4351, 4351-1, 4351-2 – о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (проект нардепа Олега Марусяка предоставлено 12.11.2020, депутата Александра Дубинского – 20.11.2020 и Вадима Галайчука – 30.11.2020, представление Комитета – 14.12.2020);
№3881 и 3881-1 – о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с другими членами семьи и родственников);
№4265 – о государственной регистрации геномной информации человека;
Также парламентарии рассмотрят проект постановления №2739 о заявлении ВРУ в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства. Документ определяет Революцию Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает: недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана", важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, выражает политическую оценку режима Виктора Януковича, осуждение противоправных действий отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут" и т. д.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля в Верховной Раде депутаты проголосовали законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения.
Еще парламент обратился к международным институтам с призывом осудить временную оккупацию Крыма.