Нардепа Брагара поймали на переписке о том, как избежать отравления: пить только из запечатанной бутылки. Фото

После смерти народного депутата Антона Полякова его коллега из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар озаботился собственной безопасностью. В объектив журналистов попала переписка нардепа о том, как избежать отравления.

Об этом сообщает Telegram-канал "Через плечо". На фото видно, как некая Татьяна советует Брагарю "пить только из запечатанной бутылки" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней", – пишет собеседница депутата.

Также она посоветовала пить чай только в офисе:

"Набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай – это стопроцентная безопасность".

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Кроме того, по мнению Татьяны, вареное яйцо в скорлупе безопасно в любом случае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. По предварительной информации, ему стало плохо во время поездки в такси.

Правоохранители начали устанавливать обстоятельства происшествия. Тело погибшего нардепа направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Автомобиль такси Hyundai Sonata, в котором ехал Поляков, остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения.

По информации от патрульных, депутата тошнило, а затем у него начались конвульсии.