Нардеп Шкрум пришла в Раду с сумочкой Gucci за 55 тыс. грн. Фото
Депутату из парламентской фракции "Батьківщина" Алене Шкрум упрекнули демонстрацией дорогих аксессуаров в стенах Верховной Рады. Парламентарий явилась на заседание с сумкой Gucci за более $2000.
Брендовую вещь на плече народной избранницы заметил парламентский фотограф Ян Доброносов. Фото он сделал для издания "Телеграф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, речь идет о голубой мини-сумочке Шкрум – на заседании парламента 21 октября нардеп не снимала ее даже во время голосования.
На официальном сайте бренда Gucci аксессуар размещен под названием GG Marmont mini top handle bag. Сумка доступна в десяти различных цветах. Ее стоимость составляет $2190 – более 55 тысяч гривен.
Отметим, что Алену Шкрум уже не впервые замечают в Раде с сумками известных брендов, которые стоят в пределах 60 тысяч гривен.
В апреле 2021-го нардеп от "Батьківщини" пришла в парламент тоже с сумкой Gucci. Аксессуар был из старой коллекции, однако даже при sale-цене его стоимость составляла более 56 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, с которыми сумками украинские нардепы приходят в Раду. Также журналисты раскрыли стоимость этих брендовых аксессуаров.