Нардеп Шкрум пришла в Раду с сумочкой Gucci за 55 тыс. грн. Фото

Депутату из парламентской фракции "Батьківщина" Алене Шкрум упрекнули демонстрацией дорогих аксессуаров в стенах Верховной Рады. Парламентарий явилась на заседание с сумкой Gucci за более $2000.

Брендовую вещь на плече народной избранницы заметил парламентский фотограф Ян Доброносов. Фото он сделал для издания "Телеграф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, речь идет о голубой мини-сумочке Шкрум – на заседании парламента 21 октября нардеп не снимала ее даже во время голосования.

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На официальном сайте бренда Gucci аксессуар размещен под названием GG Marmont mini top handle bag. Сумка доступна в десяти различных цветах. Ее стоимость составляет $2190 – более 55 тысяч гривен.

Отметим, что Алену Шкрум уже не впервые замечают в Раде с сумками известных брендов, которые стоят в пределах 60 тысяч гривен.

В апреле 2021-го нардеп от "Батьківщини" пришла в парламент тоже с сумкой Gucci. Аксессуар был из старой коллекции, однако даже при sale-цене его стоимость составляла более 56 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, с которыми сумками украинские нардепы приходят в Раду. Также журналисты раскрыли стоимость этих брендовых аксессуаров.