Какая-то очень резвая реакция НАБУ (по заявлению СОБСТВЕННОЙ РГК - Ради громадського контролю) против Степанова, однако упорно никто из уполномоченных органов не видит заявления о преступлениях, зафиксированных в отчётах счётной палаты супруновского минздрава. На миллионы гривен закуплены никому не нужные лекарственные средства для лечения тяжёлых больных, просроченные или с ограниченным сроком годности лекарства, куда-то исчезли 17 млн. гривен, выделенных на реестр по трансплантации и тд...Но - упорная тишина, ни тебе заседаний комитета, ни НАБУ, ни СБУ - никому ничего не надо ...

Вот интересно, за что это такая индульгенция этим особам? И за какие такие заслуги перед отечеством? ...) и чем вдруг Степанов опять не угодил? Может, единственно чем - сопротивляется постоянному сплошному саботажу в любом вопросе со стороны "экспертов", не закончивших интернатуру, либо вообще с экзотическим образованием и опытом работы. Кстати, это все тоже есть в отчётах счётной палаты.

Не, я за то, чтобы все несли ответственность, если что. Но - все. А то как-то не по-европейски. Расправой попахивает.

Постоянные нападения на Степанова от одних и тех же грантоедов не что иное, как попытка вернуть в кресло министра "своего" человека. Которому будет на все наплевать - на протоколы (вспомните это издевательство над всеми нами с протоколами по экстренной медицинской помощи), на стандарты, на закупки нужных препаратов. Даже в это тяжелое время, где необходимо было чуть ли не каждый день принимать нестандартные и, главное, быстрые решения, ДП "Медичні закупівлі" смогли закупить ремдесевир только через полгода и то, после вмешательства Степанова. Все "вивчали ринок".

Работать в этом минздраве, напичканном профанами и неучами без должного образования, которые ставят палки в колёса тем немногим действительно сильным управленцам, которые ещё там остались, нелегко. И тем не менее, в эту пандемию совершенно объективно могу сказать - по лечению мы сделали все и даже больше. А это главное для больных и для врачей. Многие лекарственные средства и подходы к терапии в нашем протоколе только сейчас получают должную доказательную базу, а мы уже год их очень эффективно используем. Как пример - история с тоцилизумабом, антикоагулянтной терапией, тем же ремдесевиром... Это было бы невозможно без взаимопонимания между высшим руководством минздрава и специалистами. И летальность была бы совсем другой. И не слушайте мерзавцев, рассказывавших, как мы тут налево-направо выписываем больных домой умирать. Эти особи и свои псевдореформы продвигали в т.ч. на формировании ненависти ко всей медицинской среде. С ними давно все ясно.

Поэтому, господа политики и другие вершители наших судеб - дайте спокойно дожить до стойкого спада имеющегося напряжения по ковиду, дайте нам, скромным налогоплательщикам, ответы на вопросы, поставленные счётной палатой, проведите совместное заседание соответствующих комитетов (здравоохранения и антикоррупционного), дайте спокойно работать и лечить украинцев так, как это показывают лучшие медицинские практики мира. Не мешайте.

А потом - что хотите, то и делайте. Мы привыкли.

P.S. Фото очень символично - я и профессор Дубров за спиной у министра в одном из регионов Украины. Всю пандемию рядом, все решения вместе ...

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