"Наломали много дров": Собчак рассказала, почему примирение между украинцами и россиянами невозможно. Видео

Российская журналистка Ксения Собчак считает, что примирение между Украиной и Россией невозможно. А оккупированный Крым не вернет ни один следующий президент РФ.

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". По мнению Собчак, конфронтация между двумя государствами будет продолжаться в течение десятилетий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По поводу урегулирования, вы понимаете, к сожалению, очень много "дров наломали" уже. Уже есть жертвы – с вашей стороны, с нашей, разрушенные семьи, разделенные семьи", – отметила журналистка.

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По ее словам, камнем преткновения в отношениях Украины и России будет еще долго оставаться вопрос Крыма.

"Ни Путин, ни любой другой президент России отказаться от Крыма не сможет. Потому что это, назовем его "присоединение", поддерживает большое количество россиян, и отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой, таким, скажем, политическим самоубийством для любого президента", – подчеркнула Собчак.

Она добавила, что "отдать свою территорию" является политическим проигрышем в глазах большинства избирателей.

На это заявление украинцы бурно отреагировали в соцсетях.

"Это мнение настолько важно для нас, что можно его распечатать, свернуть в трубочку и засунуть всем желающим жить с этой идеей", – пишет одна из пользователей.

"Великая политикиня)))))) тьфу, малороссы", "И никто у этой "политикини" не спросил, чей же Крым?" "Отдадут, еще и с контрибуцией, мировое сообщество, ООН, европейские суды заставят московитов подчиниться", – добавляют другие комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские войска могут начать наступление на Россию в ближайшем будущем. Такое решение Киев, в его воображении, готов принять в целях возвращения оккупированного полуострова Крым в состав суверенной Украины.