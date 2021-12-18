Налоги для украинев, гражданство для воинов-иностранцев и россиян: Зеленский подписал ряд законов

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал ряд законов. Некоторые их них направлены на укрепление ресурсной, а также стимулирование развития сфер IT и культуры.

Кроме того, упрощено получение украинского гражданства военными-иностранцами. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Документ повышает ряд ставок налогов и сборов и ликвидирует некоторые льготы, которые дают преференции определенным бизнесам. Он направлен на увеличение налоговых поступлений в бюджет, в том числе за счет предотвращения убытков из-за существования некоторых налоговых "лазеек". Подробнее – читайте в нашем материале.

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Документ вводит спецрежим налогообложения для IT-компаний-резидентов Дія.Сіті. Налоговые послабления затронут также сотрудников компаний. Условия будут фиксироваться на 25 лет. При этом предусмотрено постепенное ограничение на работу IT-компаний с "ФОПами". Подробнее – читайте здесь.

Он упрощает процедуру получения гражданства для лиц, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины перед нашей страной. Также он касается и тех является гражданами страны-агрессора и подвергаются преследованиям за политические убеждения.

Он регулирует механизм внесения данных о зарегистрированном месте проживания граждан на временно оккупированных территориях. А именно – дает возможность выбрать место оформление документов.

Документ предоставляет доступ к генетическому ресурсу и передаче соответствующих технологий с учетом всех прав на них. Закон должен помочь сохранить природные ресурсы, повысить инвестиционную привлекательность и улучшить имидж Украины в вопросе сохранения окружающей среды.

Отмечается, что наша страна принимает участие в указанной программе с 2016 года. Продление поможет в реализации стратегического курса Украины на получение членства в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.