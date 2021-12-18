Налоги для украинев, гражданство для воинов-иностранцев и россиян: Зеленский подписал ряд законов
Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал ряд законов. Некоторые их них направлены на укрепление ресурсной, а также стимулирование развития сфер IT и культуры.
Кроме того, упрощено получение украинского гражданства военными-иностранцами. Об этом сообщается на сайте главы государства.Подробнее о подписанных законах:
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№ 1914-ІХ), принятый 30 ноября.
Документ повышает ряд ставок налогов и сборов и ликвидирует некоторые льготы, которые дают преференции определенным бизнесам. Он направлен на увеличение налоговых поступлений в бюджет, в том числе за счет предотвращения убытков из-за существования некоторых налоговых "лазеек". Подробнее – читайте в нашем материале.
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании развития цифровой экономики Украины" (№ 1946-ІХ), принятый 14 декабря.
Документ вводит спецрежим налогообложения для IT-компаний-резидентов Дія.Сіті. Налоговые послабления затронут также сотрудников компаний. Условия будут фиксироваться на 25 лет. При этом предусмотрено постепенное ограничение на работу IT-компаний с "ФОПами". Подробнее – читайте здесь.
"О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном приобретении гражданства Украины отдельными категориями лиц" ( № 1941-ІХ), принятый 14 декабря.
Он упрощает процедуру получения гражданства для лиц, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины перед нашей страной. Также он касается и тех является гражданами страны-агрессора и подвергаются преследованиям за политические убеждения.
"О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и городе Севастополе, а также оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или документов, удостоверяющих лицо и подтверждающие его специальный статус" (№ 1916-ІХ), принятый 30 ноября.
Он регулирует механизм внесения данных о зарегистрированном месте проживания граждан на временно оккупированных территориях. А именно – дает возможность выбрать место оформление документов.
"О ратификации Нагойского протокола о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равноправном распределении выгод от их использования в Конвенцию о биологическом разнообразии" (№ 1926-ІХ), принятый 2 декабря.
Документ предоставляет доступ к генетическому ресурсу и передаче соответствующих технологий с учетом всех прав на них. Закон должен помочь сохранить природные ресурсы, повысить инвестиционную привлекательность и улучшить имидж Украины в вопросе сохранения окружающей среды.
"О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа" (2021 – 2027)" ( № 1963-ІХ), принятый 15 декабря.
Отмечается, что наша страна принимает участие в указанной программе с 2016 года. Продление поможет в реализации стратегического курса Украины на получение членства в Евросоюзе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.