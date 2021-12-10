Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2022 год

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на следующий 2022 год. Это произошло в тот же день, как глава государства, получил документ на рассмотрение.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Там отмечено, что законопроект №6000 был направлен на подпись президенту 10 декабря. В этот же день глава страны вернул законопроект с подписью.

Напомним, что украинский парламент принял закон №6000 о государственном бюджете на 2022 год во втором чтении и в целом 2 декабря. Приоритетами документа являются медицина, образование, сфера обороны и безопасности, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций.

Видео дня

Подробнее о главных нюансах госбюджета-2022, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджет-2022 не предусматривает реального увеличения благосостояния украинцев. Более того, фактические доходы граждан будут падать, ведь инфляция полностью "съест" повышение соцстандартов, заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева.