В Украине переписали налоги для айтишников: работу с "ФОПами" ограничат

В Украине вводится специальный режим налогообложения для IT-компаний – резидентов Дія.Сіті. Налоговые послабления коснутся не только самих компаний, но и их сотрудников, а также привлеченных "со стороны" гиг-специалистов. Условия будут фиксироваться на 25 лет. При этом предусмотрено постепенное ограничение на работу IT-компаний с "ФОПами" (физлицами-предпринимателями) вместо штатных сотрудников.

Об этом говорится в законопроекте № 5376, который в Верховной Раде одобрили во втором чтении и в целом. Как свидетельствует трансляция заседания в YouTube, за документ проголосовали 285 народных депутатов (чтобы ознакомиться с поименным списком, доскролльте страницу до конца).

Закон предусматривает такой переходный период по ограничению на работу с "ФОПами":

до 2024 никаких ограничений не предусмотрено;

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с 2024 расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%;

с 2025 лимит уменьшится до 20%.

Налоги для IT-специалистов в Дія.Сіті будут такими:

налог на доходы физлиц – 5%;

единый социальный взнос – 22% от минимальной зарплаты (сейчас это 1430 грн);

военный сбор – 1,5%.

Сами компании в рамках Дія.Сіті смогут выбирать между налогом на прибыль по ставке 18% и налогом на выведенный капитал (НВК) по ставке 9%. НВК – это по сути налог на средства, которые выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе выведены за границу.

"Резиденты Дія.Сіті, которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях, и у которых годовой лимит дохода составляет до 40 млн грн, смогут работать с "ФОПами" без ограничений на все время резидентства", – объяснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также предусмотрено стимулирование инвестиций. Дивиденды, которые насчитывает компания физлицам, не будут облагаться налогом на доход при их выплате не чаще 1 раза в 2 года.

Дія.Сіті - это специальный правовой режим для ІТ-отрасли в Украине. Он призван способствовать развитию цифровой экономики, созданию отечественных инновационных продуктов, росту инвестиций в украинские ІТ-компании и стартапы.

Ранее Федоров заявлял, что правовой режим Дія.Сіті поможет увеличить доходы IT-отрасли в Украине с 6 до 16,5 млрд долларов к 2025 году. При это увеличить долю IT и креативных индустрий в ВВП Украины можно вдвое – с 5% до 10%.

Противники законопроекта считают его главным минусом наделение Минцифры функциями налогового регулятора. Также они указывают на то, что документ якобы создает "внутренний офшор" в Украине, а также не соответствует принципу налогового равенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще летом 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о правовом режиме Дія.Сіті. Этот закон был необходим для того, чтобы в целом создать в Украине отдельный режим налогообложения для резидентов Дія.Сіті.