Надвигается самый масштабный кризис: Луценко назвал худший сценарий для Украины

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что Украину ждет один из самых масштабных кризисов, который коснется всех важных аспектов жизни страны. По мнению политика, это энергетический, ценовой, зарплатно-пенсионный и политический кризисы.

Они могут начаться уже в конце зимы, в феврале 2022 года, считает Луценко. Так он ответил на вопрос о том, как видит государство через полгода, который поставил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в эфире программы "Народ против Наташи Влащенко" в четверг, 13 января.

По словам Луценко, в частности политический кризис может начаться из-за предполагаемого ареста пятого президента Петра Порошенко. Это может расколоть страну, чем, по мнению политика, непременно воспользуется президент РФ Владимир Путин.

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"В момент наибольшего ослабления Украины Путин поставит свой ультиматум. По моему убеждению, есть большая вероятность, что Зеленский может пойти на капитуляцию", – сказал он.

Политик добавил, что считает наибольшей угрозой в этом году вопросы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"Линией, на которой будет строиться вся политика, станет то, что те, кто "за" Украину будут против признания "Л/ДНР", а те, кто "какая разница" будут реализовывать путинский план", – сказал экс-генпрокурор.

По его убеждению, это должно объединить некоторые политические силы. "Это уже началось, я знаю, что вокруг политиков уже начали собираться силы для объединения", – подытожил он.

"Власть готовится, по моему убеждению, к очень опасной штуке. Сегодня завершился третий раунд переговоров НАТО, США и ОБСЕ с РФ. Но украинские власти в них не участвовали. Они хотят встречаться не коллективно. Зеленский стремится к встрече один на один с Путиным. Заглянуть в глаза", – считает Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, достойной зарплатой для патрульных в Украине может быть не менее 20-22 тысяч гривен. Также необходимо разобраться с тем как используются выделенные средства, отметил Луценко.