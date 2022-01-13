Экс-советник главы МВД озвучил размер достойной зарплаты для патрульных

Достойной зарплатой для патрульных в Украине может быть хотя бы 20-22 тысячи гривен. Также необходимо разобраться с тем, как используются выделенные средства.

Об этом 13 января в эфире телеканала "Украина 24" выступили бывший генпрокурор Юрий Луценко и экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Таким образом они ответили на вопрос шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Он спросил, какая зарплата была бы достойной для патрульного в Украине и сколько необходимо предусмотреть на это средств в бюджете.

В ответ Луценко озвучил сумму в 20 тысяч. Также он выразил сомнения в том, что нынешний бюджет правоохранительных органов используется правильно.

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"А кто сказал, что этот бюджет используется правильно и в нем нет резервов для выплаты такой зарплаты? Сами полицейские уже все посчитали. Куда делись ковидные? Им их не выплатили. Где делась 13-я зарплата? Она не выплачена", – сказал бывший генпрокурор.

Шкиряк назвал примерно такой же размер достойной зарплаты – 20-22 тысячи.

Он также отметил, что при министре Арсене Авакове все выплачивалось вовремя.

"Мы дважды выплатили ковидные – по 20-30 тысяч получил каждый, кто принимал участие в антиковидной программе. Мы запустили программу лизинга жилья, сейчас она полностью лежит. А чтобы не выплатили 13-ю зарплату и премии, нельзя было представить и в страшном сне. Сегодня идет сознательное уничтожение правоохранительной системы", – убежден бывший советник главы МВД.

В конце декабря 2021 года OBOZREVATEL писал, что многих полицейских в Украине оставили без ковидных доплат и премий, а зарплаты уменьшили двое. В связи с этим правоохранители пригрозили руководству забастовками, а некоторые даже начали их, выезжая только на экстренные вызовы.

В январе 2022-го руководство МВД объявило, что с февраля правоохранителям повысят зарплату на 10%, а некоторые из них должны получать больше уже в январе.

Кроме того, на сайте Верховной Рады появился законопроект, цель которого урегулировать заработные платы полицейских. Их предлагают установить на уровне десяти прожиточных минимумов – сумма составит более 24 тыс. грн.