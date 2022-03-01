Кадыровцев, которые ехали напасть на Зеленского, уничтожили, – Данилов

Группа кадыровцев, выдвинувшаяся для ликвидации президента Украины Владимира Зеленского, была ликвидирована. Оккупантов уничтожили на подступах к Киеву.

Подробности сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам чиновника, информацию о спецоперации врага украинской стороне сообщили представители российской ФСБ.

"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Непосредственно была уничтожена та кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", – сказал Данилов.

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По словам секретаря СНБО, кадыровцы продвигались в столицу двумя группами. Обе их отслеживали украинские воины. Одну группу нашим военным удалось ликвидировать в Гостомеле. Вторая находится под прицелом.

"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, убирайтесь отсюда", – обратился Данилов к оккупантам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известия о страшных потерях РФ докатились уже до Чечни. В сети появилось аудио, на котором чеченка со слезами рассказывает об уничтожении защитниками Украины на наших землях целого подразделения кадыровцев. Их тела свозят в морги Беларуси, однако матери увидят своих погибших сыновей-оккупантов только после завершения войны: Путин боится массовых беспорядков, когда станет известно о реальном количестве потерь оккупационных войск.