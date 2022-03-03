ВСУ уничтожили колонну кадыровцев, у врага паника: 'зачистка' продолжается. Видео

В четверг, 3 марта, подразделения Вооруженных Сил Украины разбили колонну кадыровцев. Оккупанты абсолютно демотивированы и не желают воевать дальше.

Об этом в Facebook сообщил военный корреспондент Роман Бочкала. Локацию он намеренно не сообщил.

"Видели бы вы как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята делают зачистку и продолжают наступление. В целом ситуация следующая. У врага паника. Они реально не ориентируются на местности. И не имеют никакой мотивации воевать", – сообщил журналист.

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Напомним: 1 марта полк "Азов" уничтожил группу кадыровцев на Донбассе. Украинские воины встретили в степях военнослужащих из личной гвардии президента Чечни Рамзана Кадырова, входящих в состав внутренних войск МВД России.

Также была уничтожена группа кадыровцев, выдвинувшаяся для ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Оккупантов ликвидировали регулярные войска ВСУ на подступах к Киеву. Для Кремля физическое устранение высших чинов в Киеве, включая самого украинского гаранта, является делом особой важности и наиболее "грязным".

Как сообщал OBOZREVATEL, матери погибших в Украине боевиков Кадырова, приехавших воевать на нашу землю, оплакивают своих сыновей. В сети появилось аудио, на котором чеченка рассказывает, как погибло подразделение оккупантов-кадыровцев.