В горсовете Харькова депутат назвал Майдан "госпереворотом" и спровоцировал драку. Видео
В городском совете Харькова депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лесик спровоцировал драку своими оскорбительными словами о Революции Достоинства.
В частности, он заявил, что семь лет назад в Украине якобы произошел "вооруженный госпереворот", за который никто не понес наказания. Трансляция скандального инцидента на заседании велась на YouTube-канале Triolan Live (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
После пророссийской реплики Лесика к нему подбежали представители "Европейской солидарности" и началась драка с потасовкой. Кроме того, они начали скандировать лозунг "Чемодан! Вокзал! Россия!".
В свою очередь секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов призвал Лесика прекратить подобные выпады, покинуть трибуну и занять свое место в зале. Оппонентов члена ОПЗЖ также попросили сесть. В итоге конфликт относительно утихомирился.
"Лесик! Заканчивайте здесь это все говорить! Хватит! Успокоились!" – выкрикивал Терехов, пытаясь сгладить конфликт и не допустить его обострения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе 2020 года Лесик собрал в Харькове митинг в поддержку русскоязычных школ, но его забросали яйцами.
В мае того же года ему плеснули в лицо зеленкой на митинге медиков, куда он пришел с партийными флагами.
Напомним, в эфире российского пропагандистского телевидения ЛЕсик утверждал, что российский и украинский народы якобы являются "братьями".