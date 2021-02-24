В горсовете Харькова депутат назвал Майдан "госпереворотом" и спровоцировал драку. Видео

В городском совете Харькова депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лесик спровоцировал драку своими оскорбительными словами о Революции Достоинства.

В частности, он заявил, что семь лет назад в Украине якобы произошел "вооруженный госпереворот", за который никто не понес наказания. Трансляция скандального инцидента на заседании велась на YouTube-канале Triolan Live (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После пророссийской реплики Лесика к нему подбежали представители "Европейской солидарности" и началась драка с потасовкой. Кроме того, они начали скандировать лозунг "Чемодан! Вокзал! Россия!".

В свою очередь секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов призвал Лесика прекратить подобные выпады, покинуть трибуну и занять свое место в зале. Оппонентов члена ОПЗЖ также попросили сесть. В итоге конфликт относительно утихомирился.

"Лесик! Заканчивайте здесь это все говорить! Хватит! Успокоились!" – выкрикивал Терехов, пытаясь сгладить конфликт и не допустить его обострения.

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