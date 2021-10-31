На выборах мэра Липовца лидирует кандидат от 'Евросолидарности'

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Василий Авраменко предварительно лидирует на выборах городского главы Липовеца Винницкой области. Были обработаны голоса на трети избирательных участков.

По подсчету 34,29% бюллетеней он набирает 18,6% голосов. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Василий Авраменко родился в 1989 году. На момент выдвижения кандидатуры на пост мэра головы работал директором школы. Проходил военную службу в зоне ООС на Донбассе.

31 октября в Украине прошли промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах – на Херсонщине и Черкаcщине. Жители выбирали новых нардепов в общей сложности среди 40 кандидатов.

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Также в этот день в стране шли выборы мэров в четырех городах, двух глав поселковых и пяти сельских советов и еще ряд выборов депутатов горсоветов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове прошли выборы мэра спустя почти год после того, как умер переизбранный на третий срок городской глава Геннадий Кернес.

По данным социологов, победу в первом туре одержал действующий и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. Согласно опросу избирателей, он одержал более 50% голосов.