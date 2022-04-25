На трех нардепов готовились покушения, – Стефанчук

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что российские спецслужбы планировали покушение на троих народных депутатов. По соображениям безопасности он не назвал их фамилий, однако сказал, что на них были "заказы".

В интервью изданию "Украинская правда", опубликованном 25 апреля, Стефанчук отметил, что конкретно о покушении на него информации у него нет, и добавил, что задачей россиян было "убрать руководство государства".

"Не могу называть фамилии или детализировать, но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения ДРГ и тому подобное", – сказал председатель Верховной Рады.

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По его словам, первой и главной мишенью россиян был президент Украины Владимир Зеленский.

Стефанчук также добавил, что сейчас аппарат парламента занимается тем, чтобы создать большие условия по обеспечению охраны для тех парламентариев, на которых готовилось нападение.

Ранее издание The Times сообщало, что на жизнь Зеленского только за первую неделю войны было совершено по меньшей мере три покушения. Москва не оставляет попыток любой ценой захватить и столицу Украины, и все государство. По данным издания, приказ ликвидировать президента Украины получили две группировки, одна из них сформирована из наемников ЧВК "Вагнера". За это Кремль пообещал им солидное вознаграждение.

В то же время советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что российские оккупанты не останавливают попыток убить Зеленского. По его словам, четырежды стреляли прямо возле Офиса президента. Арестович тогда отмечал, что тоже находится в первой пятерке тех, кого хотят "убрать" оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров еще в начале февраля 2022 получил от Путина приказ убить Зеленского. Он пообещал главе Кремля, что его наемники эту задачу выполнят.